Расчлененный труп коровы убрали из парка в Петрозаводске

Специалисты взяли пробы на предмет наличия опасных заболеваний у останков крупного рогатого скота Специалисты ветеринарной станции Петрозаводска отреагировали на публикацию портала «RuNews» об обнаружении останков коровы на улице Ладожской в карельской столице.
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