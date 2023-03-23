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Министр финансов Израиля Смотрич: палестинского народа не существует

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, в ходе выступления в Париже, заявил, что палестинского народа , как такового не существует.

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