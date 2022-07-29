ЕС старается «сохранить лицо» на фоне продовольственного кризиса, спровоцированного санкциями

Европейские лидеры, принимавшие недавно очередной, седьмой по счету санкционный пакет ЕС против РФ, были вынуждены пойти на компромиссы (послабления) в сфере сделок с российской аграрной продукцией и удобрениями, направляющимися в третьи страны.