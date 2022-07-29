FiNE-NEWS

1 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Ой как Лавров испугался, чуть не описался. Чудеса твои, Господи.Блинкен пригрозил...
  • Ly
    СмешноБлинкен пригрозил...
  • Дмитрий Ожиганов
    марионетка румынская это как раз наоборот румыны могут втянуть ту свою колонию в военный конфликт (впрочем они итак в...Молдавия обратитс...

ЕС старается «сохранить лицо» на фоне продовольственного кризиса, спровоцированного санкциями

ЕС старается «сохранить лицо» на фоне продовольственного кризиса, спровоцированного санкциями

Европейские лидеры, принимавшие недавно очередной, седьмой по счету санкционный пакет ЕС против РФ, были вынуждены пойти на компромиссы (послабления) в сфере сделок с российской аграрной продукцией и удобрениями, направляющимися в третьи страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх