18-я ракетка мира Эала о том, что ее ставят на крупные корты на US Open: «Не я занимаюсь расписанием»

18-я ракетка мира Александра Эала прокомментировала то, что первые два матча на US Open прошли на Арене Луи Армстронга, втором по значимости корте.
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