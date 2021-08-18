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18.08.21==Ветераны "Альфы" рассказали, почему в 1991 году не задержали Ельцина.

18.08.21==Ветераны "Альфы" рассказали, почему в 1991 году не задержали Ельцина.

Ветераны "Альфы" рассказали, почему в 1991 году не задержали Ельцина МОСКВА       Ветераны группы "Альфа" КГБ СССР опровергли популярную версию об отказе задержать президента РСФСР Бориса Ельцина на его подмосковной даче перед августовским путчем.

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