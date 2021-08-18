18.08.21==Ветераны "Альфы" рассказали, почему в 1991 году не задержали Ельцина.

Ветераны "Альфы" рассказали, почему в 1991 году не задержали Ельцина МОСКВА Ветераны группы "Альфа" КГБ СССР опровергли популярную версию об отказе задержать президента РСФСР Бориса Ельцина на его подмосковной даче перед августовским путчем.
Ветераны "Альфы" рассказали, почему в 1991 году не задержали Ельцина МОСКВА Ветераны группы "Альфа" КГБ СССР опровергли популярную версию об отказе задержать президента РСФСР Бориса Ельцина на его подмосковной даче перед августовским путчем.
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