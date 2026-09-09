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Венгрия пошла на конфликт: Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Захарова грозит болезненной «ответкой»

Венгрия пошла на конфликт: Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Захарова грозит болезненной «ответкой»

Венгрия пошла на конфликт: Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Захарова грозит болезненной «ответкой» Вадим Трухачев: «Долговременное планирование отношений ни с одной страной невозможно, если делать ставку на одну партию и одного политического деятеля» Ирина Мишина Фото: Александр Рюмин/ТАСС Материал комментируют: Вадим Трухачёв Власти Венгрии приняли решение о высылке 10-и российских дипломатов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя lislis lissil
lislis lissil

Орбана не стало и Венгрия легла под Европейский Союз-что ж теперь кушайте то что осталось от руководства Орбана-больше халявы не будет- и вообще ни чего не будет!

Профиль пользователя Странник
Странник

"В конце 2023 года власти этой страны закрыли консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне." И как ответила Россия? высказала возмущение? или как всегда заткнулись и даже не ответили..... чего сейчас то воздух мешать?

Профиль пользователя Леонид Никулин
Леонид Никулин

мариша красивая бабенка но что то они вместе с хозяином мид только пугают последнее время.. а это все пустая болтовня -ведь типажи которых пугают не знают об этом и потому не очень верят в угрозы и не боятся.. страшно было когда госпожа захарова Калинку на шпильке отплясывала перед инностранцами -страшно -а вдруг шпилька  подломится.. а вот сейчас не страшно.казус был грустный недавно..по Севастопольскому тв говорят о выступлении Лаврова -как он рассказывает что украина как государство уже почти не существует ..да мы вам.. и тут прерывается все и раздается сигнал воздушной тревоги по Севастополю..ублюдки то не слышали Лаврова и суки атакуют опять людей..когда ж слова то перейдут в дело ?