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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Грицюка о понижении зарплаты хоккеиста в СКА до 12 млн рублей: «Арсений сделал правильный ход. Поступил, как посчитал нужным»

23-летний нападающий должен был получить 60 миллионов рублей за сезон-2024/25, но согласился уменьшить свой оклад до 12 миллионов рублей.

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