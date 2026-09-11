ОДК представит на TNF-2026 решения для энергоснабжения ЦОД и морских платформ

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех представит на промышленно-энергетическом форуме TNF-2026 новые решения для энергетики и нефтегазовой отрасли.
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