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Пьяный автомобилист влетел во встречный трамвай на Обуховской Обороны

Мужчина в результате ДТП получил множественные переломы ребер, травмы конечностей и головы. Молодой человек за рулем иномарки Daewoo Nexia протаранил трамвай на проспекте Обуховской Обороны, 131, в Северной столице в ночь на 9 июня около 00:00.

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