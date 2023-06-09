Пьяный автомобилист влетел во встречный трамвай на Обуховской Обороны

Мужчина в результате ДТП получил множественные переломы ребер, травмы конечностей и головы. Молодой человек за рулем иномарки Daewoo Nexia протаранил трамвай на проспекте Обуховской Обороны, 131, в Северной столице в ночь на 9 июня около 00:00.