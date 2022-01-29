Происшествия

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Полицейские на Чукотке установили личность мужчины подозреваемого в дистанционном мошенничестве

Сотрудники уголовного розыска и следствия УМВД России по Чукотскому автономному округу раскрыли мошенничество в отношении 18 жителей Чукотки.

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