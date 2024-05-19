Украина 2.0: Пашинян открыто признался в предательстве

МУДРЫЕ армяне ОЧЕНЬ КОНСТРУКТИВНО решают геополитические трудности ПРЕКРАСНОЙ Армении, так, имея такого ЛЮБИМОГО ими ВОЖДЯ нации, как Паши, -- врагов уже, даже, НЕ ПРЕДВИДИТСЯ, конечно, кроме России, т.к. она к ПРЕДАТЕЛЯМ относится ПРЕДЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННО!!!💯💯💯

МАРИЯ, для Вас и ОЧЕНЬ МНОГИХ, Паши - придурок!!! А для БОЛЬШИНСТВА, в т.ч. УМНЫХ армян, он -- МУДРЫЙ ВОЖДЬ нации и НАДЁЖНЫЙ ВРАГ России!!!💯💯💯

Арсен Межлумов

В «Божественной комедии» Данте Алигьери Ад представляет собой девять кругов, чем ниже круг, тем серьёзней грехи, совершённые человеком при жизни. Как вот, самый низший круг- девятый, для предателей типа Иуды, Брута и Кассия. Туда попадет и эта сволочь Никол Пашинян со своей командой, ведущие Армению по уничтожительному пути Украины (Вид наказания: Вмерзание в лёд по шею, и лица их обращены книзу).