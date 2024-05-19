Страна и люди
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Страна и люди

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Украина 2.0: Пашинян открыто признался в предательстве

Украина 2.0: Пашинян открыто признался в предательстве

Премьер Армении Никол Пашинян поставил вопрос ребром: будь его воля, он присоединился бы к Евросоюзу уже в этом году.

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Комментарии
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Патриот Сусанин
МУДРЫЕ армяне ОЧЕНЬ КОНСТРУКТИВНО решают геополитические трудности ПРЕКРАСНОЙ Армении, так, имея такого ЛЮБИМОГО ими ВОЖДЯ нации, как Паши, -- врагов уже, даже, НЕ ПРЕДВИДИТСЯ, конечно, кроме России, т.к. она к ПРЕДАТЕЛЯМ относится ПРЕДЕЛЬНО  ОПРЕДЕЛЕННО!!!💯💯💯
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9 час.
ПС
Патриот Сусанин
МАРИЯ, для Вас и ОЧЕНЬ МНОГИХ, Паши - придурок!!! А для БОЛЬШИНСТВА, в т.ч. УМНЫХ армян, он -- МУДРЫЙ ВОЖДЬ нации и НАДЁЖНЫЙ ВРАГ России!!!💯💯💯
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6 час.
Арсен Межлумов
В «Божественной комедии» Данте Алигьери Ад представляет собой девять кругов, чем ниже круг, тем серьёзней грехи, совершённые человеком при жизни.  Как вот, самый низший круг- девятый, для предателей типа Иуды, Брута и Кассия. Туда попадет и эта сволочь Никол Пашинян со своей командой, ведущие Армению по уничтожительному пути Украины (Вид наказания: Вмерзание в лёд по шею, и лица их обращены книзу).
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4 час.

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