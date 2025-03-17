Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне переговоров России и США приступили к агрессивной тактике, взрывая после своего отступления гражданскую инфраструктуру и выжигая территории, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.