Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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«Загнанные крысы»: ВСУ перешли к тактике выжженной земли

«Загнанные крысы»: ВСУ перешли к тактике выжженной земли

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне переговоров России и США приступили к агрессивной тактике, взрывая после своего отступления гражданскую инфраструктуру и выжигая территории, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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