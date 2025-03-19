Наши трассовые моделисты - лучшие в Могилевской области

В государственном учреждении дополнительного образования ´Могилевский областной центр творчества´ прошли областные соревнования по трассовому моделизму в рамках областного этапа республиканской спартакиады учащихся по техническим видам спорта.
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