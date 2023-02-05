Очень интересные события происходят в Харьковской области. После задержания вчера комбрига 92-й бригады вооружённых сил Украины полковника Павла Федосенко стало известно, что бригада фактически прекратила своё существование, пишет "Русская весна".
Очень интересные события происходят в Харьковской области. После задержания вчера комбрига 92-й бригады вооружённых сил Украины полковника Павла Федосенко стало известно, что бригада фактически прекратила своё существование, пишет "Русская весна".
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