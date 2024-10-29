Тягачи: ключевые элементы грузоперевозок

Тягачи — это мощные транспортные средства, предназначенные для буксировки прицепов и полуприцепов. Они играют важную роль в грузоперевозках, обеспечивая эффективную транспортировку товаров на большие расстояния.
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