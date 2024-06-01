Лекорню назвал расследование теракта в «Крокусе» примером партнерства России и Франции

Париж контактировал с Москвой после теракта в «Крокус Сити Холле». Это произошло, несмотря на разногласия по ряду вопросов, заявил на сингапурском форуме «Диалог Шангри-Ла» министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.