Лекорню назвал расследование теракта в «Крокусе» примером партнерства России и Франции

Париж контактировал с Москвой после теракта в «Крокус Сити Холле». Это произошло, несмотря на разногласия по ряду вопросов, заявил на сингапурском форуме «Диалог Шангри-Ла» министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
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