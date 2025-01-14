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Температура Земли впервые превысила критический порог в 1,5 градуса

Температура Земли впервые превысила критический порог в 1,5 градуса

Минувший год стал самым жарким за всю историю.В 2024 году наша планета столкнулась с самой высокой температурой за все время метеорологических наблюдений.

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