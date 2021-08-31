Генконструктор Соловьев назвал дату сборки российской космической станции

Москва, 31 августа. Россия может начать сборку новой национальной космической станции в 2027 году. Новые модули российской космической станции могут быть запущены примерно в 2027 году, когда будет готова инфраструктура на космодроме Восточный.
Москва, 31 августа. Россия может начать сборку новой национальной космической станции в 2027 году. Новые модули российской космической станции могут быть запущены примерно в 2027 году, когда будет готова инфраструктура на космодроме Восточный.
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