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Генконструктор Соловьев назвал дату сборки российской космической станции

Генконструктор Соловьев назвал дату сборки российской космической станции

Москва, 31 августа. Россия может начать сборку новой национальной космической станции в 2027 году. Новые модули российской космической станции могут быть запущены примерно в 2027 году, когда будет готова инфраструктура на космодроме Восточный.

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