Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

Пензенцы увидят историческое сражение на «Марсовом поле»

Пензенцы увидят историческое сражение на «Марсовом поле»

В Пензе 8 и 9 августа пройдет Х Всероссийский военно-исторический фестиваль «Марсово поле» (0+). В этом году он посвящен 300-летию со дня рождения русского полководца - генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии