Пензенцы увидят историческое сражение на «Марсовом поле»

В Пензе 8 и 9 августа пройдет Х Всероссийский военно-исторический фестиваль «Марсово поле» (0+). В этом году он посвящен 300-летию со дня рождения русского полководца - генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.
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