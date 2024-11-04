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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КХЛ. СКА в гостях у «Куньлуня», «Динамо» Москва против «Торпедо», «Спартак» сыграет с «Сочи», «Динамо» Минск – с «Витязем»

КХЛ. СКА в гостях у «Куньлуня», «Динамо» Москва против «Торпедо», «Спартак» сыграет с «Сочи», «Динамо» Минск – с «Витязем»

СКА проведет гостевой матч с «Куньлунем», «Спартак» – с «Сочи», московское «Динамо» сыграет с «Торпедо», минское «Динамо» примет «Витязь».

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