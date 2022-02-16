Происшествия

8 подписчиков

В Самарской области полицейские пресекли попытку незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере

В Самарской области полицейские пресекли попытку незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере

В феврале текущего года во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль «Hyundai».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх