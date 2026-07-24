Александр Сосновский: Берлин построит бомбу без спроса, а гражданам скажут, что это мирный атом

Поче­му пра­ви­тель­ство ФРГ отка­за­лось отве­чать Бун­дес­та­гу о соста­ве и пол­но­мо­чи­ях сек­рет­ной ядер­ной груп­пы, цинич­но при­крыв­шись «париж­ски­ми тай­на­ми»? Как неожи­дан­ный уход в декрет­ный отпуск Йен­са Шпа­на стал триг­ге­ром для кад­ро­вой пере­строй­ки, при­бли­зив­шей сило­ви­ков к атом­но­му про­ек­ту? Какую имен­но фра­зу Фри­дрих Мерц про­из­нёс на Мюн­хен­ской кон­фе­р.