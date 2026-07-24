Александр Сосновский: Берлин построит бомбу без спроса, а гражданам скажут, что это мирный атом

Почему правительство ФРГ отказалось отвечать Бундестагу о составе и полномочиях секретной ядерной группы, цинично прикрывшись «парижскими тайнами»? Как неожиданный уход в декретный отпуск Йенса Шпана стал триггером для кадровой перестройки, приблизившей силовиков к атомному проекту? Какую именно фразу Фридрих Мерц произнёс на Мюнхенской конфер.
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