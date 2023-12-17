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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Костомаров: «Мне есть ради кого жить. Жизнь сильно поменялась, но я надеюсь, что сумею под нее подстроиться и достойно жить дальше»

В этом году фигурист перенес частичную ампутацию конечностей. Сегодня Костомаров вышел на лед в юбилейном шоу Ильи Авербуха – представил совместный номер с женой Оксаной Домниной.

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