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Агент Барбоза о слезах Роналду после вылета с ЧМ-2022: «Он понял, что не установит очередной личный рекорд. А Месси прошел дальше, играет лучше, решает, отдает, забивает»

Агент Барбоза о слезах Роналду после вылета с ЧМ-2022: «Он понял, что не установит очередной личный рекорд. А Месси прошел дальше, играет лучше, решает, отдает, забивает»

Паулу Барбоза высказался о реакции Криштиану Роналду после вылета с ЧМ-2022. Форвард сборной Португалии в слезах ушел в раздевалку сразу после поражения от Марокко (0:1) в матче 1/4 финала.

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