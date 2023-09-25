Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Анна Щербакова: «Очень довольна поездкой в Китай. Не верилось в происходящее, когда видела столько болельщиков»

«Я недавно пошутила, что почувствовала себя там рок-звездой. Не очень верилось в происходящее, когда видела столько болельщиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх