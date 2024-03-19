Дикий: «ЕС боится собственной тени, ракеты «Хаймарс» для Украины будут производить в Австралии» 

В американской прессе появилась информация о том, что США построят в Австралии завод по изготовлению ракет для «Хаймарсов» с целью поставки их на Украину, и это логичный ход, поскольку на территории ЕС такие страны, как Венгрия, максимально усложнят или не дадут развернуть подобные производства.
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