Дикий: «ЕС боится собственной тени, ракеты «Хаймарс» для Украины будут производить в Австралии» 

В американской прессе появилась информация о том, что США построят в Австралии завод по изготовлению ракет для «Хаймарсов» с целью поставки их на Украину, и это логичный ход, поскольку на территории ЕС такие страны, как Венгрия, максимально усложнят или не дадут развернуть подобные производства.