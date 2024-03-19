МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Прошло 2 года войны и потеря половины флота и... наконец , толстые многотрудные жопы генералов изящно приподнялись и ...ШОЙГУ В КРЫМУ: ПР...
  • Ed
    Так для этого думать нужно, а пока отчетам только обученыШОЙГУ В КРЫМУ: ПР...
  • Ed
    Бздо пока никто отменить не может ...ШОЙГУ В КРЫМУ: ПР...

Дикий: «ЕС боится собственной тени, ракеты «Хаймарс» для Украины будут производить в Австралии» 

Дикий: «ЕС боится собственной тени, ракеты «Хаймарс» для Украины будут производить в Австралии» 

В американской прессе появилась информация о том, что США построят в Австралии завод по изготовлению ракет для «Хаймарсов» с целью поставки их на Украину, и это логичный ход, поскольку на территории ЕС такие страны, как Венгрия, максимально усложнят или не дадут развернуть подобные производства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
А ЕС и Австралии надо напомнить, что Кинжалы и Цирконы производятся в России, при чём  24/7 круглый год!🤠👍👈⚔️😎
Ответить
20 час.
Meerflieger
Интересно, успеют? Построить, изготовить, довезти... Хуситы не дремлют... А то и на западном берегу Африки какие-нибудь ребята в резиновых шлёпанцах появятся...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх