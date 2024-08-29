Драгоценное внимание. В какую сумму обойдется букет учителю на 1 сентября в Барнауле

Amic.ru выяснил, сколько стоят цветы в преддверии Дня знаний и что пользуется спросом в этот праздник Белые бантики, парадная форма, ранцы и пышные букеты – такую картину мы увидим в понедельник, в День знаний.
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