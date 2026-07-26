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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Усик: «Не буду баллотироваться в президенты Украины. Думаю, за меня бы больше 6% проголосовали»

Первый вице-президент «Полесья» и боксер Александр Усик ответил на вопрос о результатах социологического опроса, согласно которому за него были бы готовы проголосовать 6% украинцев в случае выдвижения на пост президента страны.

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