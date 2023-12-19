Вместо надоевшего «Полена» в этом году буду готовить чудесный «Рождественский пень»

Пришла пора выбирать, какой десерт будет украшать праздничный стол в этом году. Если традиционно вы готовите торт-полено, то предлагаем вам очень оригинальную альтернативу: торт-рулет «Рождественский пень».
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