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Вечерний Новосибирск

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Новосибирцы встали в пробки из-за мощного ливня с градом

Новосибирцы встали в пробки из-за мощного ливня с градом

Погода спровоцировала рост заторов на дорогах. По данным справочника «2ГИС», уровень заторов вырос до 6 баллов, в некоторых местах пробки достигли 9 баллов.

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