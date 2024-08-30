Эксперт Гамбарян: 95% пациентам с болезнью вейперов EVALI нужна госпитализация

Почти всем пациентам с болезнью вейперов EVALI, а именно 95% из них, требуется госпитализация в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, заявила в беседе с РИА Новости глава Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения РФ, д.