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«Золотая малина»−2025: «Джокер: Безумие на двоих» в лидерах

«Золотая малина»−2025: «Джокер: Безумие на двоих» в лидерах

Объявлены главные претенденты на «антипремию» «Золотая малина» Известны номинанты на звание «худший актер» и «худшая актриса» «Золотая малина», известная антипремия в мире кинематографа, объявила номинантов 2025 года.

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