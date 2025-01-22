«Золотая малина»−2025: «Джокер: Безумие на двоих» в лидерах

Объявлены главные претенденты на «антипремию» «Золотая малина» Известны номинанты на звание «худший актер» и «худшая актриса» «Золотая малина», известная антипремия в мире кинематографа, объявила номинантов 2025 года.
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