«С трудом разговаривает»: здоровье Бари Алибасова резко пошатнулось

У продюсера диагностировали нарушение речи Бари Алибасов globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda В феврале 2024 года музыкальный продюсер и создатель группы «На-На» Бари Алибасов был экстренно госпитализирован.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии