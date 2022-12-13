Журнал «Профиль»

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Не долларом единым: станет ли российский рубль общей валютой в ЕАЭС

Не долларом единым: станет ли российский рубль общей валютой в ЕАЭС

На просторах Евразийского экономического союза доллар и евро нынче не в чести. Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия все чаще расплачиваются между собой в национальных валютах, причем большая доля платежей проходит в российских рублях.

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