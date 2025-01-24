Ветеринар посоветовала выбирать для кошек и собак специальные натуральные диеты

Рынок кормов для животных представлен большим ассортиментом от множества производителей. Ветеринарный врач и диетолог Любовь Корочева рассказала, какому корму лучше отдать предпочтение — сухому, влажному или натуральному.
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