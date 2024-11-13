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За 9 месяцев 2024 года сумма накладных судебных расходов выросла более чем на треть

За 9 месяцев 2024 года сумма накладных судебных расходов выросла более чем на треть

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), за 9 месяцев 2024 года сумма накладных судебных расходов (в том числе – штрафы, пени и неустойки по закону о защите прав потребителей), выплаченных страховщиками по судебным спорам по ОСАГО, составила 5,77 млрд рублей.

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