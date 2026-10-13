Энергетическое перемирие России и Украины 13 октября 2026 года: действует ли сейчас

Главное в тезисах: Соглашение не подтверждено: на 13 октября 2026 года Москва и Киев публично не объявили о двустороннем энергетическом перемирии, несмотря на настойчивые заявления президента США Дональда Трампа о достигнутой договорённости.
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