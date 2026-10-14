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Происшествия

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Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев встретился с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Пакистана Даром Мохаммадом Исхаком

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев встретился с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Пакистана Даром Мохаммадом Исхаком

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев встретился с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Пакистана Даром Мохаммадом Исхаком», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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