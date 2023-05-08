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Певец Сергей Лазарев похвастался прессом на отдыхе в Турции

Певец Сергей Лазарев похвастался прессом на отдыхе в Турции

Российский певец и телеведущий Сергей Лазарев наслаждается отдыхом в Турции. Недавно артист опубликовал в социальных сетях фотографию, похваставшись своим рельефным торсом.

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