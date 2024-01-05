Китай выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего министра иностранных дел Пакистана

Пекин, 4 января /Синьхуа/ -- Китай выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего министра иностранных дел Пакистана Сартаджа Азиза и высоко ценит его выдающийся вклад в китайско-пакистанские отношения, заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в четверг на очередной пресс-конференции.