Политика как он...
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Политика как она есть

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Иракские группировки заявили об атаке на Израиль после предупреждения властей

Иракские группировки заявили об атаке на Израиль после предупреждения властей

Иракские шиитские военизированные группировки в составе «Исламского сопротивления Ирака» заявили о новом обстреле юга Израиля, несмотря на приказ властей усилить контроль за безопасностью в стране после израильских угроз.

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