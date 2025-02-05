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Медведчук сообщил, что соседи Украины уверены в ее скором распаде

Медведчук сообщил, что соседи Украины уверены в ее скором распаде

Соседствующие с Украиной государства уверены в ее скором распаде. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в своей статье, опубликованной на kp.

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