Соседствующие с Украиной государства уверены в ее скором распаде. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в своей статье, опубликованной на kp.
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