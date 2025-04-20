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Чемпионат Турции. «Бешикташ» сыграет с «Петким Спором», «Мерсин» примет «Яловаспор»

«Бешикташ» попытается не оступиться в матче с «Петким Спором», «Яловаспор» сыграет с «Мерсином». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Мерсин – Яловаспор Дата проведения 20 апреля, 13.

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