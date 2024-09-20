В Кремле серьезно настроены захватить мировые торговые рынки в обход Запада: очередным подтверждением этого стало выступление президента Владимира Путина, в ходе которого он призвал членов российского правительства призадуматься о создании нового сырьевого альянса, который мог бы укрепить наши позиции и позиции наших союзников в сфере глобальной реализации природных ресурсов.
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