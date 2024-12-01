🗺❗️На Кураховском операционном направлении продолжается интенсивный огневой контакт за установление физического контроля над центральными районами Курахово.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🗺❗️На Кураховском операционном направлении продолжается интенсивный огневой контакт за установление физического контроля над центральными районами Курахово.