20 гениальных афоризмов светоча науки Альберта Эйнштейна

Альберт Эйнштейн, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии, общественный деятель-гуманист, активно выступал против войны, против применения ядерного оружия, за гуманизм, уважение прав человека, взаимопонимание между народами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии