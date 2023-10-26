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20 гениальных афоризмов светоча науки Альберта Эйнштейна

20 гениальных афоризмов светоча науки Альберта Эйнштейна

Альберт Эйнштейн, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии, общественный деятель-гуманист, активно выступал против войны, против применения ядерного оружия, за гуманизм, уважение прав человека, взаимопонимание между народами.

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Комментарии
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Г
Геннадий
ГЕНИЙ!!! Ну что с него взять???
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4 д.
Виктор Журавлев
Отправлю эти умные мысли нашим депутатам!
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3 д.

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