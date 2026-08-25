В августе температура Мирового океана достигла рекорда

Средняя температура поверхности Мирового океана при замере 22 августа достигла 21,1 градуса Цельсия. Это самое высокое значение с 1979 года, когда для этих целей стали использоваться спутники, отметили в службе дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.