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В августе температура Мирового океана достигла рекорда

Средняя температура поверхности Мирового океана при замере 22 августа достигла 21,1 градуса Цельсия. Это самое высокое значение с 1979 года, когда для этих целей стали использоваться спутники, отметили в службе дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

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