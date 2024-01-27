Приметы и поверья на сегодня 28 января 2024 года помогут узнать, какую погоду стоит ожидать в будущем AdministratorС помощью народных примет и старых поверий, наши предки на Руси могли предсказывать погоду на зимний день 28 января.
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