Глава Казахстана заявил о готовности принять чемпионат мира по хоккею

Готовность принять чемпионат мира по хоккею в 2027 году озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с главой Международной федерации хоккея Люком Тардифом 15 сентября, сообщает пресс-служба администрации президента республики.
Готовность принять чемпионат мира по хоккею в 2027 году озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с главой Международной федерации хоккея Люком Тардифом 15 сентября, сообщает пресс-служба администрации президента республики.
Свежие комментарии