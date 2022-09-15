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Глава Казахстана заявил о готовности принять чемпионат мира по хоккею

Глава Казахстана заявил о готовности принять чемпионат мира по хоккею

Готовность принять чемпионат мира по хоккею в 2027 году озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с главой Международной федерации хоккея Люком Тардифом 15 сентября, сообщает пресс-служба администрации президента республики.

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