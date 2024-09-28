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Царьград

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Что нельзя делать 29 сентября: традиции праздника Ефимия, Птичья костка

Что нельзя делать 29 сентября: традиции праздника Ефимия, Птичья костка

Церковно-народный праздник Ефимия (Птичья костка) оброс необычными традициями и обрядами. Наши предки подметили, что нужно делать в этот делать, чтобы не болеть целый год.

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